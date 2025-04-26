KAHRAMANKAZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHRAMANKAZAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1100 Esas

Mahkememizde görülmekte mirasçılık belgesinin alınması davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; İzmir ili Karşıyaka ilçesi Aksoy mah/köyCilt:1 Hane:122 Bsn:4'de nüfusa kayıtlı bulunan, HASAN FUAT ve SENİHA kızı 02/11/1938 doğumlu 55885066160 T.C. Kimlik no.'lu olup 14/11/1974 tarihinde ölen muris HATİCE KAYA ÖZÇELEBİ'nin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 1'er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. Maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan edilebileceği, hususu ilanen tebliğ olunur.

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