T.C.

KAHRAMANKAZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/414 Esas

DAVALILAR:

1- NATALIA ZAGRAFOS (99502026564 TC Kimlik numaralı SERGEI ve KONSVELLA kızı, 14/10/1974 doğumlu,) Şirinyalı Mah. 1523 Sk. Mehmet Kalakoğlu Apt. Site No:17 İç Kapı No:5.. Muratpaşa/ ANTALYA

2- NECDET BAYCAN ( 20612486368 TC Kimlik numaralı ,Sakarya ili, Hendek ilçesi, Güldibi mah/köy, 27 Cilt, 35 Aile sıra no, 48 sırada nüfusa kayıtlı, Kemal ve Safiye oğlu/kızı, 05/01/1946 doğumlu, ) Maşukiye Mah. Sapanca Yolu Cad. No.895/1 Kartepe/ KOCAELİ

Kahramankazan Sulh Hukuk Mahkemesinin ihbar yazısı üzerine davalılar aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/07/2026 günü saat: 09:30'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

