2027 YILI SÜT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ 2027 YILI SÜT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 2026/2370205

1-İdarenin

1.1. Adı : KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : EYÜPSULTAN CAD. NO:1 KAĞITHANE/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02123214040

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati 21.12.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres KAĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı 2027 YILI SÜT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı 12.000 ADET TAM YAĞLI KÜLTÜRLÜ BEYAZ PEYNİR 500 GR 15.000 ADET KAŞAR PEYNİR 400 GR 10.000 ADET SÜT UHT 1 LT

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer KAĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (ELDEN GÖNÜLE SOSYAL MARKET)

3.4. Süresi/teslim tarihi Ürünlerin teslimi sözleşme imzalanmasına müteakip ilk ay ¼ (Çeyreği) takip eden aylarda ise kalan miktar sipariş edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi Sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7'nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

NUMUNE GÖRÜLDÜ BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü gıda- süt ürünleri alım satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.