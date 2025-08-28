KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güncelleme Tarihi:
İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
2025 YILI OTOPARKLAR İÇİN İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/1334627
1- İdarenin
1.1. Adı
:
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
MERKEZ MAH. BURCU SK. NO:7 A BLOK K: -1 YENİ KÜLTÜR MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAĞITHANE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02122942036
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
22.09.2025 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
MERKEZ MAH. BURCU SK NO:7 KAĞITAHNE İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
2025 YILI OTOPARKLAR İÇİN İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ ALIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
KREDİ KARTI VE NAKİT İNSANSIZ ÖDEME MODÜLÜ / 1 KREDİ KARTLI İNSANSIZ ÖDEME MODÜLÜ / 2 KİOSK KASA / 2 ÇIKIŞTA KREDİ KARTI İLE ÖDEME MODÜLÜ / 10 PTS (Plaka Tanıma Sistemi ) PRO KAMERA / 36 2’Lİ USB OTOMATİK BARİYER TETİKLEME CİHAZI / 11 PROBANN BARİYER / 11 LOOP DEDEKTÖR / 24 16 PORT POE SWİTCH / 22 LED TABELA / 25 MOTORLAR İÇİN HGS OKUMA MAKİNESİ / 12 2 İNPUT ETHERNET I/O KART / 14
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT OTOPARKLAR
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRAKİ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE 31.12.2025 TARİHİNE KADAR.
3.5. İşe başlama tarihi
:
sözleşmenin imzalandıktan sonraki 3 iş günü içerisinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
Katalog
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02284777