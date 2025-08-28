×
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 00:00

 

İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

2025 YILI OTOPARKLAR İÇİN İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1334627

 

1- İdarenin

1.1. Adı

:

KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

MERKEZ MAH. BURCU SK. NO:7 A BLOK K: -1 YENİ KÜLTÜR MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAĞITHANE/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02122942036

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhalenin

  

2.1. Tarih ve Saati

:

22.09.2025 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

MERKEZ MAH. BURCU SK NO:7 KAĞITAHNE İSTANBUL

 

3- İhale konusu mal alımının

  

3.1. Adı

:

2025 YILI OTOPARKLAR İÇİN İNSANSIZ ÖDEME SİSTEMİ ALIM İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

KREDİ KARTI VE NAKİT İNSANSIZ ÖDEME MODÜLÜ / 1 KREDİ KARTLI İNSANSIZ ÖDEME MODÜLÜ / 2 KİOSK KASA / 2 ÇIKIŞTA KREDİ KARTI İLE ÖDEME MODÜLÜ / 10 PTS (Plaka Tanıma Sistemi ) PRO KAMERA / 36 2’Lİ USB OTOMATİK BARİYER TETİKLEME CİHAZI / 11 PROBANN BARİYER / 11 LOOP DEDEKTÖR / 24 16 PORT POE SWİTCH / 22 LED TABELA / 25 MOTORLAR İÇİN HGS OKUMA MAKİNESİ / 12 2 İNPUT ETHERNET I/O KART / 14
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT OTOPARKLAR

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRAKİ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE 31.12.2025 TARİHİNE KADAR.

3.5. İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalandıktan sonraki 3 iş günü içerisinde

 

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 #ilangovtr Basın no ILN02284777