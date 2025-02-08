KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|2025 yılı Kağıthane ilçesi genelinde yol çizgileri çizilmesi yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/133823
1-İdarenin
a) Adı
:
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2122956828 - 2122950113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
2025 yılı Kağıthane ilçesi genelinde yol çizgileri çizilmesi yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
2.900 m2 ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (3 MM KALINLIĞINDA) 15 adet ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE STANDART ÇİFT OK ÇİZİLMESİ (3 MM KALINLIĞINDA) vb.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kağıthane ilçesi genelinde
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.02.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) , benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
Soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi
9,65807845%
11,9305675%
5
Yatay işaretlemenin silinmesi
0,14021263%
0,17320384%
5
Çift kompenantlı boya ile kağıthane belediyesi logosu, önce yaya, yavaş ve standart ok sembollerinin çizilmesi (3 mm kalınlığında)
16,85186019%
20,81700376%
5
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Tanımı
Fiyat Dışı
FEN 454/1: Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlığında)
5
FEN 463/1: Soğuk yol çizgi boyası ile kağıthane belediyesi logosu, önce yaya, yavaş ve standart ok sembollerinin çizilmesi (3 mm kalınlığında)
5
Söz konusu iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için şartnamede belirtilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 ( altı ) hane dikkate alınacaktır.
5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
#ilangovtr Basın no ILN02169711