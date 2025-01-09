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KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:00

TC
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı, niteliği ve özellikleri belirtilen arsa nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 28.01.2025 Salı günü saat 10:30’da belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

İLÇE

KÂĞITHANE

MAHALLE

SEYRANTEPE

PAFTA

F-123

ADA

7662

PARSEL

16

YÜZÖLÇÜM

147,00 m2

NİTELİK

ARSA

SATIŞ HİSSESİ

TAM

ŞAGİLİ

İŞGALLİ

 

TAHMİNİ BEDEL             GEÇİCİ TEMİNAT

8.820.000,00 TL              2.646.000,00 TL

 

1) İhaleye ait şartname, 01.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (Beşbin) TL bedelle alınabilir.

2) Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 01.2025 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

3) Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2025 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 01.2025 Salı günü saat 10:30‘da belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4) Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

5) Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

          

İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02151644