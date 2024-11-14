KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 yılı Nurtepe - Merkez - Hamidiye Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1474224
1-İdarenin
a) Adı
:
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2122956828 - 2122950113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işini
a) Adı
:
2025 yılı Nurtepe - Merkez - Hamidiye Mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
10.000 m2 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TAŞI İLE DÖŞ. KAP. YAPILMASI 1.900 mt YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ ( 40 cm eninde) vb.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Nurtepe - Merkez - Hamidiye Mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
29.11.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği' de yer alan A V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) , benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması
0,13310451%
0,16442322%
1
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan. c 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi
0,71025307%
0,87737144%
2
Toplama taşla 200 dozlu çimento harcı ile taş duvar yapılması
0,4763064%
0,5883785%
1
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü bet. par. taşı ile döş. kap. yapılması
38,04138379%
46,99229762%
6
Mevcut parketaşı ile döşeme yapılması
8,19322019%
10,12103671%
4
Beton bordür yapılması ve döşenmesi
3,70551514%
4,57740106%
4
Mevcut taşlar ile bordür döşenmesi
0,34819445%
0,43012256%
1
Mevcut oluk taşlarının yerine döşenmesi
0,25397713%
0,31373646%
1
Doğal parke taşı.beton plak.adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
5,94932673%
7,34916831%
3
Her türlü beton bordür.granit ve andezit bordürün sökülmesi
0,44419347%
0,54870958%
1
Her türlü yağmur oluğu sökülmesi
0,38073726%
0,47032249%
1
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
FEN 154: 8 cm yüksekliğinde mineral kaplı normal çimentolu buhar kürlü, beton parke taşı ile döşeme yapılması ( h = 8 cm ) : 2 puan,FEN 177/1 : Yatay beton bordür temini ve döşenmesi(mineral yüzeyli): 1 puan,FEN 177/2: Beton sınır elemanı temini ve döşenmesi (mineral yüzeyli) :1 puan ,FEN 177/3: Mineral bordürlü kendinden babalı beton sınır elemanı temini ve döşenmesi(70x15x30x50) :2 puan ,YFZ.01: Parke taşının sökülmesi, nakli ve idare malı taş ile döşeme yapılması (0-3 m2 ye kadar) : 5 puan
Söz konusu iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda iş kalemi için şartnamede belirtilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. (Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
#ilangovtr Basın no ILN02120708