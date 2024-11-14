KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: FEN 020: Yağmur oluğu döşenmesi ( 40 cm eninde): 4 puan,FEN 023: Stabilize hazırlanması ve makine ile serilmesi: 2 puan,FEN 045/1 : Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli: 3 puan,FEN 095 60/60 Izgaranın yol seviyesine getirilmesi : 1 puan,FEN 096 Bacanın yol seviyesine getirilmesi :2 puan,FEN 111: Şev taşı temini ve döşenmesi: 2 puan

FEN 154: 8 cm yüksekliğinde mineral kaplı normal çimentolu buhar kürlü, beton parke taşı ile döşeme yapılması ( h = 8 cm ) : 2 puan,FEN 177/1 : Yatay beton bordür temini ve döşenmesi(mineral yüzeyli): 1 puan,FEN 177/2: Beton sınır elemanı temini ve döşenmesi (mineral yüzeyli) :1 puan ,FEN 177/3: Mineral bordürlü kendinden babalı beton sınır elemanı temini ve döşenmesi(70x15x30x50) :2 puan ,YFZ.01: Parke taşının sökülmesi, nakli ve idare malı taş ile döşeme yapılması (0-3 m2 ye kadar) : 5 puan

Söz konusu iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda iş kalemi için şartnamede belirtilen puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. (Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.