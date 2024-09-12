KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/358 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü

ADA NO : 223

PARSEL NO : 12

YÜZÖLÇÜMÜ : 399,34 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü,

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/358 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024

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