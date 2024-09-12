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KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 00:00

 

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/358 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü
ADA NO : 223
PARSEL NO : 12
YÜZÖLÇÜMÜ : 399,34 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü,
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi İnşaatı,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/358 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02088191