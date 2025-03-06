KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/11 Esas
İLAN
DAVALI : MÜNÜRE KUYUCU -TC kimlik no 28******380
Davacılar tarafından aleyhinize Kadınhanı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/11 Esas sayılı davası açılmıştır.
Adresiniz meçhul olduğundan tarafınıza tebligat yapılamamış olup, Mahkememize başvurarak dava dilekçesini tebliğ almanız, duruşma günü olan 25/03/2025 günü 15:10 'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02184147