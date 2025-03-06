KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KADINHANI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/11 Esas

İLAN

DAVALI : MÜNÜRE KUYUCU -TC kimlik no 28******380

Davacılar tarafından aleyhinize Kadınhanı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/11 Esas sayılı davası açılmıştır.

Adresiniz meçhul olduğundan tarafınıza tebligat yapılamamış olup, Mahkememize başvurarak dava dilekçesini tebliğ almanız, duruşma günü olan 25/03/2025 günü 15:10 'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184147