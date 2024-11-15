KADIKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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|Adı Soyadı/Unvanı
|Adres
|V.Dönemi
|Vergi Türü
|Vergi
|Ceza Tutarı
|Gecikme Faizi
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|ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİMŞİRKETİ
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|ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİMŞİRKETİ
|OSMANAĞA MAH.ÇUHADARAĞA SK. GALERYUM IS H.NO:23/109 KADIKÖY/İSTANBUL
|201401201401
|2024061039F1I0000006
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|343.554,38
|Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02123246