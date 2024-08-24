KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUBU İLE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI KADIKÖY İLÇESİ OYUN GRUBU İLE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1107188

1-İdarenin a) Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HASANPASA MAHALLESI KURBAGALI DERE CADDESI 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164146721 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI KADIKÖY İLÇESİ OYUN GRUBU İLE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 21 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU VE 14 ADET AÇIK HAVA SPOR ALETİ MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖSTERECEĞİ PARKLAR ç) Süresi/teslim tarihi : Bahse konu malzemelere ait yükleme, boşaltma, nakliye, işçilik ve idarenin belirteceği alana montajları yükleniciye aittir. Sözleşme sonrası numune yapılarak idareye sunularak idarenin onayı alınacaktır. Bahse konu ürünlere dair sözleşmenin imzalanmasında itibaren 75 gün içerisinde ürünler idareye teslim edilmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.09.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KADIKÖY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU 4.KAT A BLOK HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: KALİTE BELGELERİ-1

KALİTE BELGELERİ-2

KALİTE BELGELERİ-3

KALİTE BELGELERİ-4

KALİTE BELGELERİ-5

KALİTE BELGELERİ-6

NUMUNE LİSTESİ-1

NUMUNE LİSTESİ-2

NUMUNE LİSTESİ-3

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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