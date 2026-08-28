KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM SETİ SATIN ALINACAKTIR 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SETİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1629253

1-İdarenin

1.1. Adı : KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02165425000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.09.2026 - 14:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Odası 4. Kat A Blok (Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SETİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.000 ADET YKS, 1.000 ADET LGS OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.000 ADET ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SETİ ALIMI İŞİDİR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kadıköy İlçe Sınırları İçerisi.

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacak olup teslimat 5 iş günü içerisinde idarenin belirlediği ve tebliğ etti tarihlerde gerçekleştirilecektir. İdare ayrıca bir düzenlemeye gerek duymadığı taktirde tek seferde eksiksiz olarak teslimat gerçekleştirilecektir. İdare ayrıca bir düzenlemeye gerek duyması halinde yükleniciye EKAP aracılığı ile tebligat yapma suretiyle bilgi verilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Çevrimiçi Eğitim Platformu, Dijital Eğitim Materyalleri ve veya Eğitim Seti temini satışı işleri.