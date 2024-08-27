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İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 00:00

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NOTAPU MAHALLEİDARİ MA
HALLE		ADAPAR
SEL		CİNSİBLOKKATBAĞIM
SIZ BÖLÜM NO		BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİARSA PAYIALAN (m2)MUHAMMEN SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİŞARTNAME BEDELİİHALE
TARİHİ
SAATİ
VE USULÜ
1YENİ
DOĞAN		FATİH48685DEPOLU
İŞYERİ
(SÜPER
MARKET)		 ZEMİN1DEPOLU İŞYERİ
SÜPERMARKET		579/3516579.0016.200.000,00 TL486.000,00 TL16.200,00 TL12.09.2024
Saat:11:30
Kapalı Teklif Usulü
2KADIKÖYEREN
LER		51562DUBLEKS MESKENA1ZEMİN+
BODRUM		14+1 DUBLEKS1/36133.006.200.000,00 TL186.000,00 TL6.200,00 TL12.09.2024
Saat:11:35
Açık Teklif Usulü

 

  1. Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 11.12.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;

  1. Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  2. Şartname bedeli makbuzu
  3. İkametgah belgesi
  4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
  5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
  6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  7. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname


TÜZEL KİŞİLERİN ;
 

  1. Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
  3. Vergi kimlik numarası
  4. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
  5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)
  6. Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  7. Şartname bedeli makbuzu
  8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  9. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  10. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
  1. İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
  2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02080613

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#ILN02080613#İlangovtr