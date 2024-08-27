İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.
|SIRA NO
|TAPU MAHALLE
|İDARİ MA
HALLE
|ADA
|PAR
SEL
|CİNSİ
|BLOK
|KAT
|BAĞIM
SIZ BÖLÜM NO
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ
|ARSA PAYI
|ALAN (m2)
|MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|ŞARTNAME BEDELİ
|İHALE
TARİHİ
SAATİ
VE USULÜ
|1
|YENİ
DOĞAN
|FATİH
|4868
|5
|DEPOLU
İŞYERİ
(SÜPER
MARKET)
|
|ZEMİN
|1
|DEPOLU İŞYERİ
SÜPERMARKET
|579/3516
|579.00
|16.200.000,00 TL
|486.000,00 TL
|16.200,00 TL
|12.09.2024
Saat:11:30
Kapalı Teklif Usulü
|2
|KADIKÖY
|EREN
LER
|5156
|2
|DUBLEKS MESKEN
|A1
|ZEMİN+
BODRUM
|1
|4+1 DUBLEKS
|1/36
|133.00
|6.200.000,00 TL
|186.000,00 TL
|6.200,00 TL
|12.09.2024
Saat:11:35
Açık Teklif Usulü
- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 11.12.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;
- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- İkametgah belgesi
- T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
- Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
TÜZEL KİŞİLERİN ;
- Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
- Vergi kimlik numarası
- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)
- Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
- Şartname bedeli makbuzu
- Belediyemize borcu olmadığına dair belge
- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02080613