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İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 00:00

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İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 06.11.2023
S. NOVERGİ KİMLİK NOT.C.KİMLİK NOAD SOYAD / UNVANİHBARNAME FİŞ NOVERGİLENDİRME DÖNEMİANA VERGİ KODUVERGİ KODUVERGİ TUTARICEZA KODUCEZA TUTARIADRES
01485035892748919778610ENGİN KAÇ2022102413Ft70000001201901201912000100012.420.546,0530807.261.638,15EMREZ MAH. 181 SK. DÜLGER 23 1 GAZİEMİR İZMİR

#ilangovtr Basın no ILN01928312

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