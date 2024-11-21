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İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00
İZMİR DEFTERDARLIĞI
KORDON DEFTERDARLIĞI
İLAN OLUNUR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından/KPS kaydı bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
63****33NOVASAN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.2024101713NJW00000032022012022120010497.677,5730801.493.032,71ALSANCAK MAH. 1453 SK. 4 2 KONAK İZMİR
92****38TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.2023112213NJZ000000220210120211200102.182.692,4130806.562.017,47ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR
92****38TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.2023112213NJZ000000720211020211200331.805.728,9530805.431.127,09ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR

#ilangovtr Basın no ILN02124036