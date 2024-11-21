İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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İZMİR DEFTERDARLIĞI
KORDON DEFTERDARLIĞI
İLAN OLUNUR
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından/KPS kaydı bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|63****33
|NOVASAN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|2024101713NJW0000003
|202201202212
|0010
|497.677,57
|3080
|1.493.032,71
|ALSANCAK MAH. 1453 SK. 4 2 KONAK İZMİR
|92****38
|TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|2023112213NJZ0000002
|202101202112
|0010
|2.182.692,41
|3080
|6.562.017,47
|ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR
|92****38
|TASF.HAL.VAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
|2023112213NJZ0000007
|202110202112
|0033
|1.805.728,95
|3080
|5.431.127,09
|ALSANCAK MAH. 1469 SK. 1 /1 2 KONAK İZMİR
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