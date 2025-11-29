İZMİR KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

KARŞIYAKA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/251

Davacı ELİF AKKUŞ ile Davalı HAYRETTİN AKKUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı Hayrettin Akkuş'un dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligat çıkarılmış tebligat iade dönmüş, adres araştırması yapılmış, yeni adreslerine de tebligat çıkarılmış ancak iade dönmüş olup, davalıya dava dilekçesinin özetinin ve tensip zaptının özetinin gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere;

Davacı vekilinin dava dilekçesinden özetle; tarafların 04/10/2013 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, taraflar evlendikten sonra davalının tuhaf davranışlarının ortaya çıktığını, olmamış şeyleri olmuş gibi gördüğünü, hayali karakterler yarattığını, müvekkilinin kendinden şüphe etmesini sağladığını, müvekkilinin davalının akıl hastası olduğunu öğrendiğini, müvekkilinin kendisinin 2. eşi olduğunu bildiğini, aslında davalının4. eşi olduğunu öğrendiğini, davalının borçlarının olduğunu, kendisine para vermesi gerektiği yönünde baskılar yapmaya başladığını, bu nedenlerle davanın kabulü ile; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Hayrettin Akkuş'un

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içende HMK.'nun 129. maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarının ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı hususları;

Yukarıda isim ve soy ismi yazılı davalı, Hayrettin Akkuş'a; yukarıda yazılı dava dilekçesinin özeti ve tensip zaptının özeti ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02346995