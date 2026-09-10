İZMİR KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARŞIYAKA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/3 Ort. Gid. Satış

08/09/2026

İLAN METNİ

İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 26025 ada 1 parsel 3 Blok Zemin Kat 5 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz için, 1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:33--Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:33,2.Artırma :Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:33-Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:33 günü olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Melek Markham (Mehmet Galip kızı , T.C.251******68) ile Nurcan Thomas ( (Mehmet Galip kızı , T.C.153******12)'ın yurt dışında ki adreslerine yapılan bildirimleri ve tebligatları almamaları nedeniyle satış ilanı kendilerine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Melek Markham ve Nurcan Thomas'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02545434