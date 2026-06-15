İZMİR KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARŞIYAKA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

12/06/2026

Sayı: 2026/3 Ort. Gid. Satış

Konu : İlan metni. İLAN METNİ İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 26025 ada 1 parsel 3 Blok Zemin Kat 5 nolu bağımsız bölümün 23/01/2026 tarihli kıymet takdiri bilirkişi raporunda arsa payı ve yıpranma payı dahil kıymet değeri 9.500.000,00 TL olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Melek Markham (Mehmet Galip kızı , T.C.251******68) ile Nurcan Thomas ( (Mehmet Galip kızı , T.C.153******12)'ın yurt dışında ki adreslerine yapılan tebligatları almamaları nedeniyle kıymet takdiri bilirkişi raporu kendilerine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Melek Markham ve Nurcan Thomas'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02488839