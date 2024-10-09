İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

“İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 39343 Ada 6 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde “EV YUSUF ÜMİT’E AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 06/09/2024 tarih 2024/1176 fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.



Bilgilerinize arz ederim.

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