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İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 00:00

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

“İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 39343 Ada 6 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat  hanesinde “EV YUSUF ÜMİT’E AİTTİR.” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 06/09/2024  tarih 2024/1176  fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı  ve bu tarihten itibaren 30  (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği  ilgililere tebliği olunur.

Bilgilerinize arz ederim.

#ilangovtr Basın no ILN02101814
 