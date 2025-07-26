İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Barış ACAR

(MM803)

Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (E) bendinin (g) bendi “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” hükmü gereğince “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile tecziyeniz teklif edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.07.2025 tarih ve 282441614 sayılı yazısında “Adı geçen hakkındaki Soruşturma Raporu 06.08.2025 tarihi saat 14.00’ da Ankara Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 3 Bakanlık Zemin Kat Toplantı Salonunda toplanacak olan Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulunda görüşüleceğinden; Yüksek Disiplin Kurulu toplantı tarihinin ve 657 sayılı Kanunun 129’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki “Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü uyarınca (dosyasını incelemek isteyen personel veya vekili Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Dairesi Başkanlığında toplantı tarihine kadar mesai saatleri içerisinde her zaman dosyasını inceleyebilir) belirtilen haklarını kullanabileceğiniz” hususunun tebliği için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatın yapılması adına; MERNİS sisteminde kaydınızın bulunmaması nedeniyle yazı tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin bulunmaması üzerine tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca yukarıda belirtilen yazının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen yazının İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Barış ACAR) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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