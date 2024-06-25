İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Veysi ARAZ

(T.C:15190972532)

Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturmaları sonucunda; kurumunuz tarafından hastane santrali aracılığı ile 31.05.2024 tarihi saat 13.52’ de arandığınız, İzmir İl Disiplin Kurulunun 22.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı “3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması”, 2024/82 sayılı “3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması”, 2024/83 sayılı “3 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezalarının tebliğ edilebilmesi için kurumunuza davet edildiğiniz, whatsapp aracılığı ile iletişime geçilerek tebliğ almak için 03.06.2024 tarihinde tekrar kurumunuza davet edildiğiniz ancak gelmediğiniz, 07.06.2024, 10.06.2024, 11.06.2024, 12.06.2024 tarihlerinde yapılan telefon görüşmelerinde söz konusu yazıların tebliğ edilebilmesi için kuruma davet edildiğiniz ve bulunduğunuz adresi bildirmeniz istenmiş ise de ısrarla bulunduğunuz adresi belirtmediğiniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatların yapılması için; MERNİS sisteminde kaydınızın bulunmaması nedeniyle yazılar tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin bulunmaması ve hastane PROBEL sisteminde kayıtlı adresinizde yaşamadığınızın tespit edilmesi üzerine tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kapalı zarfların ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Bu itibarla, İzmir Valiliği İl Disiplin Kurulunun 22.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı ‘3 (üç) Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması’, 22.05.2024 tarih ve 2024/82 sayılı ‘3 (üç) Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması’, 22.05.2024 tarih ve 2024/83 sayılı ‘3 (üç) Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması’ cezası ile tecziyenize dair kararı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Veysi ARAZ) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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