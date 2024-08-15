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İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 00:00

 

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR


1- Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1860 ada 4 parsel nolu taşınmazdaki 9 adet bağımsız bölümün ayrı ayrı satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif(Artırma) usulü ile (Dairelerin satışı; satış bedelinin peşin veya %50 peşin geriye kalan %50’si ise 12 aylık taksit + vade farkı şeklinde satışı yapılacaktır) mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 28/08/2024 Çarşamba Günü Yalı Mahallesi İstikbal Caddesi No:51 Güzelbahçe-İZMİR adresinde bulunan, Atatürk Kültür Merkezi içindeki Tuncel Kurtiz Konferans Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

2-Satış ihalesi yapılacak olan bağımsız bölümler;

SIRA
NO		MAHALLEADA /
PARSEL		ANA TAŞINMAZ YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)		ARSA  PAYIBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI
(m²)		BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE SAATİ
1MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK BODRUM KAT 2 NOLU  106,47 m²DAİRE
(2+1)		4.050.000,00 TL
121.500,00 TL
11:00
2MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK ZEMİN KAT 3 NOLU149,74 m²DAİRE
(3+1)		5.340.000,00 TL
160,200,00 TL
11:15
3MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19 A BLOK ZEMİN KAT 4 NOLU116,47 m²DAİRE
(2+1)		4.500.000,00 TL
135.000,00 TL
11:30
4MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19 A BLOK ZEMİN KAT 5 NOLU113,21 m²DAİRE
(2+1)		4.400.000,00 TL
132.000,00 TL
11:45
5MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK ZEMİN KAT 6 NOLU111,75 m²DAİRE
(2+1)		4.420.000,00 TL
132.600,00 TL
12:00
6MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK ZEMİN KAT 7 NOLU130,71 m²DAİRE
(3+1)		5.400.000,00 TL
162.000,00 TL
12:15
7MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK 1.KAT
8 NOLU		113,21 m²DAİRE
(2+1)		4.550.000,00 TL
136.500,00 TL
12:30
8MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19A BLOK 1.KAT
 9 NOLU		111,75 m²DAİRE
(2+1)		4.500.000,00 TL
135.000,00 TL
12:45
9MUSTAFA KEMAL PAŞA1860 / 42.025,09 m²1/19B BLOK 1.KAT
7 NOLU		113,46 m²DAİRE
(2+1)		4.400.000,00 TL
132.000,00 TL
13:00
 


3- İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

Gerçek Kişiler için İstenecek Belgeler

1. T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

2. Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh)

3. Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,  

4. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

5. İhaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi

6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 

7. Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname

8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 

9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge. 

 

Tüzel Kişiler için İstenecek Belgeler

 

1. Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve  / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi

3. İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekâletname ile kimlik belgesi

4. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi

5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler

6. Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.) 

7. Şartname bedelinin makbuzu ve imzalı şartname

8. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 

9. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge. 

 

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar(posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale Şartnamesi, Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir. Şartname bedeli 500,00 TL’dir.

6- Alıcı, İhale Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır.

7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde peşin olarak ödenecektir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
           

Mustafa GÜNAY
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın no ILN02075950

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