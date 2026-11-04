İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/552 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/552 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 30488 Ada, 3 Parsel, tek katlı kargir ev nitelikli taşınmazıntamamı satışa konudur. Zemin katının yaklaşık 70m2, 1. Katının 81m2’ye ilaveten 12m2 balkon alanlarıyla birlikte toplam;163,00m2 olduğu ölçülmüştür.

Adresi : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, General Asım Gündüz Mah. 5715/13 Sokak No:26/1; 26/1A Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 144,00 m2

Kıymeti : 5.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 15:00

02/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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