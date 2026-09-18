İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/123 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Narlıdere İlçe, ÇATALKAYA Mahalle/Köy, 6318 Ada, 6 Parsel, 4 Nolu BB

Adresi : Çatalkaya Mahallesi, Sümbül Sokak, No: 6/1Kat: 1 Daire: 4 Narlıdere /İzmir

Yüzölçümü : 304,73 m2

Arsa Payı : 298942/2470200

İmar Durumu :İzmir ili, Narlıdere İlçesi, Çatalkaya Mahallesi, 6318 ada,6 parselin, ayrık ikiz nizam, 4 kat , konut yapılaşma adasında kaldığı bilgisi ve imar durum paftası dosyaya gelmiştir.

Kıymeti : 6.600.000,00 TLKDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

- Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı: 05/03/2014 Tesis Tar:17/03/2014Yev:1004

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:34

17/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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