İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/494 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/494 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7612 Ada, 2 Parsel, 12 Nolu BB

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 4016 Sokak, Dış Kapı No:1 (Eski Dış Kapı No:26), Avcılar İnşaat Forum Bornova Evleri, A Blok, Bıyıklar Apt, Kat:3, Daire:12 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 2.438,00 m2

Arsa Payı : 6640/624128

İmar Durumu :Tapu Kadastro kayıtlarına göre ada-parsel bazında yer tespiti yapılmıştır. UYAP’taki icra dosyasında mevcut, Belediyeden gelmiş yazı ve eklerine göre blok ve bağımsız bölüm bazında yer tespiti yapılmış, konu blok için 27.8.2009 tarihinde yapı ruhsatı, 30.5.2011 tarihinde yapı kullanma izni düzenlenmiş olduğu, 15.6.2026 itibariyle 6306 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti başvurusu bulunmadığı, taşınmaz hakkında Yapı Kontrol Müdürlüğü kayıtlarında herhangi bir işleme rastlanmadığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 7.800.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler:

Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı: 19/10/2009 Tesis Tar: 27/10/2009-Yev:11566

Beyan Taşınmaz Üzerinde AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. Tesis Tar: 09/08/2024 -

Tesis Tar: 34833 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:55

31/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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