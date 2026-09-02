İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1392 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1392 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 4 Ada, 208 Parsel, Zemin / 119A / 124 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dükkan nitelikli borçlu şirket adına kayıtlı taşınmazın tamamı satışa konudur.73 m² brüt, 63 m² net kullanım alanına sahip olduğu taşınmazın, bitişiğinde bulunan 119B dış kapı numaralı dükkân ile birlikte kullanıldığı ve spor/fitness salonu olarak faaliyet gösterdiği görülmüştür.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi, 341/1. Sokak, No:119/A Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.000,02 m2

Arsa Payı : 73/6350

Kıymeti : 5.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 4 Ada, 208 Parsel, ZEMİN / 119B / 125 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dükkan nitelikli borçlu şirket adına kayıtlı taşınmazın tamamı satışa konudur. 95 m² brüt, 85 m² net kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bitişiğindeki 119A dış kapı numaralı dükkân ile birlikte kullanıldığı ve spor/fitness salonu faaliyetinin bir parçası olarak değerlendirildiği görülmüştür.

Adresi : Kazımdirik Mahallesi, 341/1. Sokak, No:119/B Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.000,02 m2

Arsa Payı : 95/6350

Kıymeti : 7.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:15

28/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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