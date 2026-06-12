İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/100 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/100 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 23 ada, 281 parsel, 2. Kat, 4 bağımsız bölüm numaralı, Mesken niteliğindeki taşınmaz.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre blok nizam 4 katlı konut adasına isabet ettiği ve Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yer almadığı” anlaşılmıştır.

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan : Yönetim Planı 12/01/1988

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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