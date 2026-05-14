İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/923 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/923 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 4132 Ada, 4 Parsel, 2 Nolu BB

Adresi : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4132 Ada, 4 Parsel, 1.Kat, 2 BB Kayıtlı Taşınmaz

Yüzölçümü : 149,0 m2

Arsa Payı : 1/4

Kıymeti : 4.700.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler:

• Beyan Taşınmaz üzerinde AT 3194 SAYILI İMAR KANUNUN GEÇİCİ 16. MADDESİ

KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİ TESİSİ VE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPILMIŞTIR. Tesis tarihi 15/03/2019- yevmiye 3759

• Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı: 28/02/2019 Tesis Tarihi 15/03/2019 - yevmiye 3759

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

