İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/90 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/90 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 19035 Ada, 1 Parsel, Zemin+ Batar Kat, 3 nolu bağımsız bölüm numaralı işyeri nitelikli taşınmaz. Taşınmaz 4. Sanayinin kuzeyinde bulunmakta olup Yapı Kullanma İzin Belgesine göre 150 m2 alanlıdır. Zemin kat döşemeleri seramik kaplıdır. Zemin katta üretim alanı 3 oda duş wc bulunmakta olup zemin katın sol tarafından asma kata merdiven ile çıkılmaktadır. Birinci katta toplantı odası, bir oda bay bayan wc bulunmaktadır. Bu odaların zemin döşemeleri laminanttır. Birinci kat üstünde demir konstrüksiyon üzerine 2 oda mutfak ve yemekhane bulunmaktadır. İşyerinin ön kısmında çelik konstrüksiyon imalat üzerine trapez saç kaplı 6.50 x 13 mt. = 84.50 m2 sundurma alanı mevcuttur.

Adresi : Evka 3 Mah. 129/12 Sokak No:30 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.850 m2

Arsa Payı : 24/384

İmar Durumu :İcra dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre, İzmir İli, Bornova İlçesi, DoğanlarMah, 19035 ada, 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre H : 6.50 MT. gabarili, K1 koşullu Küçük Sanayii alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 12.810.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan Taşınmaz Üzerinde YÖN PLANI 24/12/1998 tarih

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

