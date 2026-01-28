İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/993 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/993 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 10366 Ada, 1 Parsel, C blok, 2. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Çamlıpınar Mahallesi 254/21 Sokak No: 1 Orkide Apartmanı C Blok 2. Kat, İç Kapı No:8 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 5.105,00 m2

Arsa Payı : 28/2400

İmar Durumu : İnşaat tarzı İzmir ili Buca İlçesi Dumlupınar Mahallesi, 10366 ada 1 parsel ayrık nizam 4 katlı konut adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1- M.710 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE TEK GEN. MÜD. LEHİNE İRTİFAK HAKKI

2- M.A İLE GÖSTERİLEN 23 M2 B İLE GÖS. 31.65 M2 LİK TOPLAM 54.65 M2 KISIMDA TEDAŞ GEN.MÜD.LEHİNE 49 YIL İRTİFAK HAKKI

3- Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:20

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

