İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/911 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/911 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 39900 Ada, 7 Parsel, KARGİR İKİ KATLI EV niteliğinde olup taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, İhsan Alyanak Mahallesi, 4996 Sokak No: 37Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 169 m2 ana taşınmaz üzerinde Bodrum kat+zemin kat+1 kat +Çatı katı olmak üzere 4 katlı ruhsatsız betonarme yapı mevcuttur; taban oturumu Bodrum katta yaklaşık 60 m2; zemin kat yaklaşık 100 m2, 1.kat 110 m2 + çatı katı 60 m2 (+ teraslı) olmak üzere toplam yapı kapalı alanı yaklaşık 330 m2 dir

İmar Durumu : Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2025 tarihli ve E.375618 sayılı yazısında, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 39900 ada 7 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli 3. Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalleleri Uygulama İmar Planında 5.00 metre ön bahçe mesafeli, E: 2.0 yençok:10 kat Gelişme konut alanında kalmakta olup 1/1000 ölçekli 3. Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalleleri Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 1.13. Maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümlerine tabi olduğu, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, 39900 ada 7 parselin arşivinde yapılan incelemede yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve ruhsat eki projelerine rastlanılmamış olup 01.01.2013 tarihinden sonra verilmiş tadilat ruhsatı ve projesinin de bulunmadığı bildirilmiştir. ” Bilgisi mevcuttur.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:50

19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02298945