İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/403 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/403 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 3 Ada, 1 Parsel, B blok, Kat 6, 104 Nolu Bağımsız Bölüm Konu taşınmaz

Adresi : Kazımdirik Mahallesi, 364/8 Sokak Avcılar NextNo:2, Kat: 6, Daire (Ofis): 104Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.379,00 m2

Arsa Payı : 39/12066

İmar Durumu :

Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Mi 'nün 17/12/2024 tarih 412302 sayılı yazısında; “ SÖZ KONUSU PARSEL, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA, TAKS:0.60 VE KAKS:2 YAPILAŞMA KOŞULLU, A(AYRIK) NIZAM, 8(SEKİZ) KATLI KENTSEL ÇALIŞMA ALANINDA KALMAKTADIR.3194 SAYILI İMAR KANUNU HÜKÜMLERİNE VE 03.06.2021 TARİHLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNE TABİDİR.Ö.A. — 51 ALANDA KALMAKTADIR.” belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:

1. İrtifak Taşınmaz Üzerinde H: 25,50 M2 LİK YERDE TEDAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI 27/02/1995 tarih – 1118 yevmiye no

2. Irtifak Taşınmaz Üzerinde Diğer İrtifak Hakkı :A HARFİ İLE GÖSTERİLEN 22,73 M2TRAFO YERİ İLE B HARFİ İLE GÖSTERİLEN17,63 M2 LİK KABLO LEHİNE 3 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE 99 YILLIĞINA 1 TL İZ BEDEL İLE İRTİFAKHAKKI TESİSİ KURULMUŞTUR. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ 15/03/2022Tarih– 9929 yevmiye nolu

3. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:20

15/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02295832