İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/525 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/525 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, POSTACILAR Mahalle/Köy, 25095 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu BB.

Adresi : Postacılar Mah. 1847/28 Sok. Gönenç No:1/2 Bayraklı/İzmir

Yüzölçümü : 1.160,50 m2

Arsa Payı : 4/50

İmar Durumu :tespit konusu taşınmaz ile ilgili İzmir İli, Bayraklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2025 tarih ve 3296122 sayılı yazısı ekinde gönderilen imar durumunda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Emax:1,2 emsalli her cephesinden 5'er m cekme mesafeli konut alanında kalmaktadır. Dosya içerisinde mimari projesi, 14.10.1993 tarih 14-32-383 sayılı yapı ruhsatı, 26.06.2003 tarih, 3660 sayılı yapı kullanma izin belgesi görülmüştür.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN Y. PLANI TARİHİ 20/03/1998 TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 15:00

08/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

