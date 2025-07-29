İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/413 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/413 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi 122 ada, 19 parsel, 10/90 arsa paylı, 6 nolu girişten 3. Kat, 7 nolu bağımsız bölüm Meskendir.

Adresi : Menderes Mah. 112 Sokak- No: 6,K:3,D:7 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 269,00 m2

Arsa Payı : 10/90

İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar Durumu : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi 122 ada, 19 parsel, sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Bitişik Nizam 4 katlı yapı adasına isabet etmektedir. Kıymeti : 6.260.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:

1. SİT ALANIDIR. ( 17/06/1983-1817)

2. Diğer, ÇATI KATI EKLENTİSİ.

3. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:20

21/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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