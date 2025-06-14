İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/511 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/511 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 4681 ada, 16 parsel numaralı, 2.890m²yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde yer alan, “A ve B bloktan oluşan kargir apartman” olarak işli parsel üzerinde 16/1298 pay/payda oranında arsa payına sahip A Blok, 2.Kat, 5 bağımsız bölüm nolu mesken borçlu T.T.M.V.F.S.T.A.Ş. adına tam hisse ile kayıtlı olup, taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Evka 3 Mahallesi, Şehit Taha Carım Caddesi, No:2, Sevenyuva Sitesi, A Blok, 2.Kat, D:5 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 2.890,00 m2 ana taşınmaz üzerinde kayıtlı balkonlar dahil Net; 150,06m², Yapı Kullanma İzin Belgesine göre Brüt;183,00m² alanlıdır.

Arsa Payı : 16/1298

İmar Durumu :Bornova Belediyesi e.imar sitesinde yapılan incelemede; konu parselin, Ayrık nizam, 8 kat, TAKS:0.50, KAKS:1.60, birinci ve ikinci derecede yönetici merkezler/ M koşullu alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 11.880.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : YÖNETİM PLANI : 23/09/1999 , Beyan : YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ : 05.01.2010 - 07/01/2011-269 YEV. Ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 14:15

12/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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