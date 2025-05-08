İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/156 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/156 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, MERSİNLİ Mahalle/Köy, 3324 Ada, 106 Parsel, 118 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:7/118 Ege Parla Konak/İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 18.392,00 m2

Arsa Payı : 4757/1839200

İmar Durumu : Dosyasında mevcut Konak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı ekindeki İmar Durum Belgesine göre tespite konu parselin; Konak ilçesi, 8625 ada, 7 parsel 13/05/2011 tarihinde

onaylanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası Halkapınar Salhane Bölgesi (Halkapınar Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planında; T.A.K.S.:0.40,K.A.K.S.:3.50, Yençok:200m. yapılaşma koşullu "MİA" Merkezi İş Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel, kentsel dönüşüm alanında yer almamaktadır.” anlaşılmıştır.

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN Yönetim planı değişikliği: 18/08/2017 tar. 20606 yev. KM ne çevrilmiştir. 12/12/2017 tar. 31465 yev. KM ne çevrilmiştir. 12/12/2017 tar. 31465 yev. TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 15:00

07/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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