İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/308 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/308 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir 2. icra hukuk mahkemesinin 2024/409 Esas 2024/574 Kararı gereğince; İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 35 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 4088 Sokak, İkon Tower No:114 A Blok K:8 D:35 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328,00 m2 ( brüt:160,00 m2, net:130,00 m2dir.)

Arsa Payı : 7525/2897250

İmar Durumu :“TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “T” KOŞULLU (TİCARET+KONUT) ALANINDA “A” KOŞULLU ALANDA, K.A.T: 41,640 m2 Yençok:20 KAT GABARİLİ ALANDA KALDIĞI, TAKS:0,60 I GEÇEMEYECEĞİ, İNŞAAT RUHSATI ÖNCESİ İMAR DURUMUNDA BELİRTİLENE UYGUN, DETAYLI GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU, ÖNEMLİ ALAN 5-1 SINIRI İÇİNDE KALDIĞI” belirtilmiştir

Kıymeti : 13.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-Yönetim Planı:13.07.2020

2-AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. 09.08.2024 tarih 34833 yev

3-AT Diğer (Konusu: Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç, 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir. Tarih:23b12b2020 Sayı:37914

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir 2. icra hukuk mahkemesinin 2024/409 Esas 2024/574 Kararı gereğince; İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, 7622 Ada, 1 Parsel, 49 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 4088 Sokak, İkon Tower A Blok No:114 K:10 D:49 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328,00 m2 (brüt:188,00 m2, net:148,00 m2dir)

Arsa Payı : 11300/2897250

İmar Durumu :“TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “T” KOŞULLU (TİCARET+KONUT) ALANINDA “A” KOŞULLU ALANDA, K.A.T: 41,640 m2 Yençok:20 KAT GABARİLİ ALANDA KALDIĞI, TAKS:0,60 I GEÇEMEYECEĞİ, İNŞAAT RUHSATI ÖNCESİ İMAR DURUMUNDA BELİRTİLENE UYGUN, DETAYLI GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU, ÖNEMLİ ALAN 5-1 SINIRI İÇİNDE KALDIĞI” belirtilmiştir

Kıymeti : 15.550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-Yönetim Planı:13.07.2020

2-AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. 09.08.2024 tarih 34833 yev

3-AT Diğer (Konusu: Yazıda bilgilerine yer verilen taşınmazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç, 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir. Tarih:23b12b2020 Sayı:37914

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 14:15

14/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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