İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1313 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1313 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7371 ada 5 parsel, 4/552 arsa paylı, 2.374.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yapının B Blok Zemin Kat bağımsız bölüm 29 (numaratajda 30-B) numaralı dükkan nitelikli taşınmaz.

Adresi : Buca Koop. Mahallesi, 200/17 Sokak, B Blok, Zemin Kat, No: 30-B Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.374 m2 ana taşınmaz üzerindeki dükkânın alanı 76,80 m2'dir.

Arsa Payı : 4/552

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7371 ada 5 parsel, 4/552 arsa paylı, 2.374.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yapının B Blok Zemin Kat bağımsız bölüm 33 (numaratajda 30-A) numaralı dükkan nitelikli taşınmaz.

Adresi : Buca Koop. Mahallesi, 200/17 Sokak, B Blok, Zemin Kat, No: 30-A Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.374 m2 ana taşınmaz üzerindeki dükkânın alanı 76,80 m2 dir.

Arsa Payı : 4/552

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 14:45

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7371 ada 5 parsel, 4/552 arsa paylı, 2.374.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yapının B Blok Zemin Kat bağımsız bölüm 30 (numaratajda 30-C) numaralı dükkan nitelikli taşınmaz.

Adresi : Buca Koop. Mahallesi, 200/17 Sokak, B Blok, Zemin Kat, No: 30-C Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.374,00 m2 ana taşınmaz üzerindeki dükkânın alanı 56,10 m2 dir.

Arsa Payı : 3/552

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7371 ada 5 parsel, 4/552 arsa paylı, 2.374.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yapının B Blok Zemin Kat bağımsız bölüm 32 (numaratajda 30-E) numaralı dükkan nitelikli taşınmaz.

Adresi : Buca Koop. Mahallesi, 200/17 Sokak, B Blok, Zemin Kat, No: 30-E Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.374,00 m2 ana taşınmaz üzerindeki dükkânın alanı 55,10 m2 dir.

Arsa Payı : 3/552

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 14:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7371 ada 5 parsel, 4/552 arsa paylı, 2.374.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yapının B Blok Zemin Kat bağımsız bölüm 31 (numaratajda 30-D) numaralı dükkan nitelikli taşınmaz.

Adresi : Buca Koop. Mahallesi, 200/17 Sokak, B Blok, Zemin Kat, No: 30-D Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 2.374 m2 ana taşınmaz üzerindeki dükkânın alanı 53,44 m2 dir.

Arsa Payı : 3/552

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:35

İmar Durumu :Buca Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 09/01/2025 tarih 3997 sayılı yazısında; "konu olan 7371 ada, 5 parsel Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan tek Riskli Alan (Kentsel Dönüşüm Alanı) olan ve İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha'lık alanda 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer almadığı tespit edilmiş " olduğu belirtilmiştir. Konu taşınmaz yapılan incelemede Ayrık nizam 4 kat, ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m, TM yapılanma koşullu alanda kalmakta, 600 m2 den büyük parsel ve yol cephesi genişliği 22 m den büyük olduğun için, yüksek kat plan notu y-ençok 15 kat koşulu uygulanmıştır.

Kaydındaki Şerhler: Y. Planı 12/01/1996, icrai haciz, kamu haczi ve ihtiyati haciz kayıtları bulunmaktadır. 26/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02203637