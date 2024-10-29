İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/636 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/636 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, ÇETİN EMEÇ Mahalle/Köy, 1384 Ada, 3 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, ...

Adresi : Çetin Emeç Mahallesi, Fethi Bey No :47K:Zemin, D:3 Balçova / İZMİR

Yüzölçümü : 409,99 m2 (Net 115.00 m², brüt 120 m²)

Arsa Payı : 22/205

İmar Durumu :Tespit konusu taşınmaz ile ilgili İzmir İli, Balçova Belediyesinden alınan 19.07.2023 tarihli yazısında; taşınmazın bulunduğu parsel; “1/1.000 Ölçekli İmar Planında Blok Nizam 4 katlı konut imarlı yapı adasında kalmakta olduğu, 07.08.2001 tarihli Yeni Yapı Ruhsatı, 05.12.2013 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi ve numarataj krokisinin bulunduğu, bildirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 6836253 sayılı yazısı ile; Balçova İlçesi, Çetin Emeç Mah., Fethi Bey Sokak No:47 adresinde ve tapunun 1384 ada 3 parselinde kayıtlı taşınmazın herhangi bir hasar tespit kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Y. Planı 19.07.2002

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 13:45

28/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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