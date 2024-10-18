İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/685 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/685 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, 3632 Ada, 29 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Atatürk Mah. 913 Sokak No:28 D:7 Bornova/İzmir

Yüzölçümü : 630,00 m2

Arsa Payı : 1168/23024

İmar Durumu : İzmir ili, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 3632 ada, 29 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında;(A-3,5-3) Ayrık nizamda 3 kat yapılaşma koşullu "Konut alanı" nda kalmaktadır.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereği riskli yapıdır. 02/02/2016 tarih 2101 yevmiye Yönetim planı: 28/12/2016 tarih 27749 yevmiye KM ne çevrilmiştir. 05/04/2017tarih 7268 yev. Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 15:00

16/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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