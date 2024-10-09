İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/299 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/299 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle/Köy, 33169 Ada, 6 Parsel, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 33169 ada, 6 nolu parsel, 335 m2 yüzölçümlü, 1 kat ev nitelikli taşınmazın 30/67 hisse payı R. M. D. adına kayıtlıdır. (06/06/2024 Keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmazın Borçlu R.M.D adına kayıtlı olan30/67 hisse payı satışa konudur.)

Adresi : Fuat Edip Baksı Mahallesi, 1626/3 Sokak, No:30Bayraklı / İZMİR

Yüz ölçümü : 335 m2

İmar Durumu :Bayraklı Belediyesi arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararına göre konu taşınmaz, Park Alanında kaldığı, İmar Kanunun 18. Maddesine tabi olduğu, TAKS: 0.60, Yençok 15 kat, katlar alanı toplamı 34339 m2 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 3.716.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:06

07/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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