İZMİR FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

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İZMİR FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/141

KARAR NO : 2019/52

Davacı OBA PLASTİK KİMYA VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı PLAŞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Maddi- Manevi Tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 11/05/2022 tarihli 2022/775 karar sayılı ilamı ile mahkememizin 2017/141 Esas- 2019/52 sayılı kararı yeniden hüküm tesis edilmekle; kararın kesinleşmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talep halinde ulusal çaptayayım yapan gazetelerden birisinde yayınlanmasına karar verildiğinden;

HÜKÜM :

Asıl davanın KISMEN KABULÜ ile, bilirkişi raporunda belirtilen ürünlerle, 2015/07299 nolu tasarımın ihlal edildiğinin tespit ve önlenmesine, tecavüzlü ürünlerin toplanıp imhasına, kalıplarının kaldırılmasına, 20.355,12 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyen değişen oranlı yasal faiziyle, 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyen yasal faiziyle davalı Plaş Plastik Sanayi A.Ş'den tahsil edilerek, davacı Oba Plastik Kimya ve Gıda Sanayi ve Limited Şirketi'ne ödenmesine,

Dair verilen kararımız tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2025

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