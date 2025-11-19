×
İZMİR DEFTERDARLIĞI İZMİR İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MD.

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 00:00
İZMİR İHTİSAS VERGİ DAİRESİNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İzmir İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi NoSoyad Ad/UnvanıAdresVergi DönemiAna Vergi koduVerg KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıKGZ ToplamıCeza TutarıToplam Borç
555****522HÜSEYİNKILINÇATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR11/2022-11/2022001530802025101766EWr00000012025101714EWr00000010,000,002.781.671, 142.781.671,14
769****785GÖZDEKILINÇ SIRMALIATATÜRK MAH. MERCAN SK. A BLOKKapı No:4 /1 Daire No:4 Tel: TİRE İZMİR11/2022-11/2022001530802025101766EWt00000012025101714EWt00000010,000,002.781.671, 142.781.671,14

