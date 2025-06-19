İZMİR ÇİĞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ÇİĞLİ KAYMAKAMLIĞI

Tapu Müdürlüğü

BALATÇIK Mah. 21712 ada 1 parseldeki taşınmazın 31/28800 hissesi elbirliği halinde MEHMET ÖNCÜ mirasçıları adına kayıtlı iken; BALATÇIK Mah. 21730 ada 1 parseldeki taşınmazın 11/14400 hissesi elbirliği halinde MEHMET ÖNCÜ mirasçıları adına kayıtlı iken; MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'nin 22.09.2023 tarihli ve 2023/2759 E. 2023/2748 K. sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından KEMAL ÖNCÜ vekili EVREN BAL 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan murisin Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 30/06/2025 Pazartesi günü, saat: 17:30’a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 16/06/2025

Bilgilerinize tebliğ edilir.

#ilangovtr Basın no ILN02242967