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İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
|KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|TABLO
|No
|Taşınmaz No
|İli
|İlçesi
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Yüz
ölçümü (m²)
|Cinsi
|Kiralanacak Yüzölçüm (m²)
|Kiralama Amacı ve Süresi
|İmar Durumu
|İhale Usulü
|İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli
|Geçici Teminat Bedeli (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|35180200147
|İzmir
Kemalpaşa
|Yenmiş
|DHTA (Tescil Harici)
|46.559.31
|Arazi
|46.559,31
|Depolama Alanı olarak
(sabit yapı ve tesis yapılmaması şartıyla) 5 yıl
|1/25000 Çevre Düzeni Planında tarım alanı
|Açık Teklif
(2886/45)
|18.623.724,00
|5.587.117,20
|24.07.2025
|10:00
|1- Yukarıda TABLO da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2-Kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) Bornova Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisini,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
|UYARI: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak-İzmir) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilangovtr Basın no ILN02251930