Ä°ZMÄ°R BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ° ESHOT GENEL MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ OTOBÃœS DURAK YERLERÄ°NDEKÄ° REKLAM ALANLARI, OTOBÃœS DIÅž YÃœZEYLERÄ°NÄ°N REKLAM ALANLARI, OTOBÃœS Ä°Ã‡Ä°, OTOBÃœS DURAKLARI VE AKTARMA MERKEZLERÄ° DÄ°JÄ°TAL YOLCU BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME SABÄ°T REKLAM ALANLARI KULLANIM HAKKININ KÄ°RAYA VERÄ°LMESÄ° Ä°HALE EDÄ°LECEKTÄ°R.

ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ OtobÃ¼s Durak Yerlerindeki Reklam AlanlarÄ±, OtobÃ¼s DÄ±ÅŸ YÃ¼zeylerinin Reklam AlanlarÄ±, OtobÃ¼s Ä°Ã§i, OtobÃ¼s DuraklarÄ± ve Aktarma Merkezleri Dijital Yolcu Bilgilendirme Sabit Reklam AlanlarÄ± KullanÄ±m HakkÄ±nÄ±n Kiraya Verilmesi ihalesi 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu 35â€“a. maddesine gÃ¶re KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ arttÄ±rma ile yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°haleye iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler aÅŸaÄŸÄ±da yer almaktadÄ±r:

1- Ä°darenin

a) Adresi : Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar AlanÄ± No:2 35410 Gaziemir / Ä°ZMÄ°R

b) Telefon numarasÄ± : 2322935605-2322935625 Faks NumarasÄ±: 2322820420

c) Elektronik posta adresi :

hizmetihaleleri@eshot.gov.trd) Elektronik tebligat adresi : eshotgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

2- Ä°hale konusu iÅŸin

a) NiteliÄŸi, tÃ¼rÃ¼ ve miktarÄ± : Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ OtobÃ¼s Durak

Yerlerindeki Reklam AlanlarÄ±, OtobÃ¼s DÄ±ÅŸ YÃ¼zeylerinin Reklam AlanlarÄ±, OtobÃ¼s Ä°Ã§i, OtobÃ¼s DuraklarÄ± ve Aktarma

Merkezleri Dijital Yolcu Bilgilendirme Sabit Reklam AlanlarÄ± KullanÄ±m HaklarÄ±nÄ±n Kiraya Verilmesi.

1. OtobÃ¼s DuraklarÄ±: 3.350 Adet

2. OtobÃ¼s Ä°Ã§ ve DÄ±ÅŸ YÃ¼zey AlanlarÄ±: 700 Adet

3. OtobÃ¼s Ä°Ã§i Ä°le Duraklarda Yolcu Bilgilendirme Sistemleri: 1.418 Adet

Detay bilgiler Ä°hale DokÃ¼manÄ±nda belirtilmiÅŸtir.

b) YapÄ±lacaÄŸÄ± yer : ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait OtobÃ¼s DuraklarÄ±, OtobÃ¼s Ä°Ã§ ve DÄ±ÅŸ YÃ¼zey AlanlarÄ± ve OtobÃ¼s Ä°Ã§i Ä°le Duraklarda Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

c) SÃ¼resi : SÃ¶zleÅŸme konusu tÃ¼m reklam alanlarÄ±nÄ±n kiralama ve kullanÄ±mÄ± iÅŸinin baÅŸlangÄ±cÄ± 06.08.2025 dir. Ä°ÅŸin bitiÅŸ tarihi 05.08.2030 olmak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi 60 aydÄ±r. (5YÄ±l) Â

d) Ä°hale konusu iÅŸin tahmin edilen toplam bedeli : 414.273.000,00 TL (KDV HariÃ§)

e) GeÃ§ici teminatÄ± Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 12.428.190,00 TL

3- Ä°halenin

a) YapÄ±lacaÄŸÄ± yer : ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°dare EncÃ¼men ToplantÄ± Salonu

ÂZafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar AlanÄ± No:2 35410 Gaziemir / Ä°ZMÄ°RÂ Â

b) Tarihi ve saati : 06.2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat: 14:00

c) Ä°halenin UsulÃ¼ : 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 35â€“a. maddesine gÃ¶re KapalÄ± Teklif UsulÃ¼

arttÄ±rma ile yapÄ±lacaktÄ±r.

4- Ä°haleye katÄ±labilme ÅŸartlarÄ± ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Ä°haleye katÄ±lacak gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸi veya kiÅŸilerin ihaleye katÄ±labilmeleri iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan belgeleri teklifleri kapsamÄ±nda sunmalarÄ± gerekir.

4.1. TÃ¼rkiyeâ€™de Tebligat iÃ§in adres gÃ¶sterilmesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren imza beyannamesi veya imza sirkÃ¼leri,

4.2.1. GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.2. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, ilgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ± ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yÃ¶netimindeki gÃ¶revlileri belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamÄ±nÄ±n bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasÄ± halinde, bu bilgilerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek Ã¼zere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarÄ± gÃ¶steren belgeler ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri

4.2.3. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortaklarÄ±n her biri tarafÄ±ndan ilgisine gÃ¶re (4.2.1) ve (4.2.2)â€™ deki belgeler ayrÄ± ayrÄ± verilecektir.

4.3. Vekaleten ihaleye katÄ±lma halinde, vekil adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter onaylÄ± vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4. Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geÃ§ici teminat.

4.5. Ä°steklinin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, bu Åžartname ekinde yer alan standart forma uygun iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± beyannamesi,

4.6. Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.7. Åžartnamelerin her sayfasÄ±nÄ±n imzalanÄ±p, kaÅŸelenerek teklifleri ile birlikte sunulmasÄ±.

4.8. Ä°ÅŸ deneyimini gÃ¶steren belgelere iliÅŸkin bilgiler: Bu iÅŸ ile ilgili olarak en az 3 yÄ±l (Ã¼Ã§ yÄ±l ) aÃ§Ä±k hava reklam iÅŸletmeciliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na dair, ilgili idareden alÄ±nmÄ±ÅŸ iÅŸ deneyimi/referans mektubu/sÃ¶zleÅŸme belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadÄ±r. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortak giriÅŸimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu ÅŸartÄ± tamamÄ±yla karÅŸÄ±lamasÄ± gerekir. SÃ¶z konusu belge veya belgeleri sunmayan isteklinin teklifi deÄŸerlendirme dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r.

5- Ä°hale dokÃ¼manÄ±, ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SatÄ±n Alma Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hizmet AlÄ±m Ä°haleleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar AlanÄ± No:2 35410 Gaziemir / Ä°ZMÄ°R adresinde Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir ve 5.000,00 TL (BeÅŸBin_TÃ¼rk LirasÄ±) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satÄ±n alÄ±nabilir.

5.1- Ä°haleye teklif verecek olanlarÄ±n, Ä°darece onaylÄ± ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± zorunludur.

6- Teklifler, 25.06.2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat: 14:00â€™e kadar ESHOT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YazÄ± Ä°ÅŸleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Zafer Mahallesi 840 Sokak Yeni Fuar AlanÄ± No:2 35410 Gaziemir / Ä°zmir adresine teslim edilecektir.

7- Ä°haleye katÄ±lan firmalarÄ±n teklifleri 25.06.2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat: 14:00â€™de Ä°daremiz EncÃ¼men ToplantÄ± Salonunda aÃ§Ä±lacaktÄ±r.

8- Bu ihalede iÅŸin tamamÄ±na teklif verilecektir. KÄ±smi teklifler kabul edilmeyecektir.

9-Â Verilen tekliflerin geÃ§erlilik sÃ¼resi, ihale tarihinden itibarenÂ 60 (AltmÄ±ÅŸ)Â takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

10- 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu'nun 6. maddesinde yazÄ±lÄ± ÅŸahÄ±slar doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak ihaleye katÄ±lamazlar. Bu yasaÄŸa raÄŸmen ihaleye girenin Ã¼zerine ihale yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise ihale bozularak geÃ§ici teminatÄ±, sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmÄ±ÅŸsa kesin teminatÄ± gelir kaydedilir.

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