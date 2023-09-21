İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. CEZA DAİRESİNDEN

SÜLEYMAN SEVİNÇ

(Mehmet oğlu, 2000 Doğumlu, 32155751346 TC nolu)

Hakkınızda uyuşturucu madde ticareti suçundan açılan dava nedeniyle İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 05/10/2022 tarih, 2022/121 Esas ve 2022/238 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak Dairemizde yapılan 2023/12 sayılı esasta kayıtlı istinaf inceleme dosyasında temin edilip savunmanız alınamamış olduğundan ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde savunma yapmak üzere Dairemize müracaat etmediğiniz takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 247/2-b maddesi gereğince kaçak olduğunuza karar verileceği ve hakkınızda Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği ilan olunur. 13/09/2023

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