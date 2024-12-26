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İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 00:00

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. CEZA DAİRESİNDEN

(Dairemiz 2024/2154 Esas sayılı dosyası)

ERSİN ALTIN

(Abdulradin oğlu, 1989 doğumlu, 72619079630 TC Kimlik Numaralı)

Hakkınızda uyuşturucu madde ticareti suçundan açılan dava nedeniyle İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/02/2024 tarih, 2023/160 Esas ve 2024/91 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak verilen karar istinaf edilmekle dava dairemizin 2024/2154 sayılı esasa kaydedilmiş olup, istinaf incelemesine konu dosyanız datemin edilip savunmanız alınamamış olduğundan CMK'nın 247/1-a maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde savunma yapmak üzere dairemize müracaat etmediğiniz takdirde, CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği ilan olunur. 24/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02147070