İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. CEZA DAİRESİNDEN

(Dairemiz 2024/2154 Esas sayılı dosyası)

ERSİN ALTIN

(Abdulradin oğlu, 1989 doğumlu, 72619079630 TC Kimlik Numaralı)

Hakkınızda uyuşturucu madde ticareti suçundan açılan dava nedeniyle İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/02/2024 tarih, 2023/160 Esas ve 2024/91 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak verilen karar istinaf edilmekle dava dairemizin 2024/2154 sayılı esasa kaydedilmiş olup, istinaf incelemesine konu dosyanız datemin edilip savunmanız alınamamış olduğundan CMK'nın 247/1-a maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde savunma yapmak üzere dairemize müracaat etmediğiniz takdirde, CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği ilan olunur. 24/12/2024

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