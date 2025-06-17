İZMİR 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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İZMİR 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/417

KARAR NO : 2025/207

Davacı Metin Eren ile davalı Mustafa Ezenoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Açılan davanın dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE, MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

İzmir Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna,

HMK'nun 323 ve 331/2 maddeleri gereğince harç ve yargılama giderlerinin görevli mahkemece nazara alınmasına,

Yatırılan gider avansı kullanılarak kararın taraflara tebliğine,

HMK'nun 20/1.maddesi gereğince karar, süresi içinde istinaf yoluna başvurulmayarak kesinleşirse, kesinleştiği tarihten; istinaf yoluna başvurulmuşsa başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren, iki hafta içinde başvurulması halinde dosyanın görevli İzmir Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına,

İlişkin tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere eş düzeyde başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçeyle istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa Ezenoğlu yönünden kararın ilanen tebliği,

Tebliğin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 29/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02243320