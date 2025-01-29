İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2024/269

DAVALI : MEHMET ZEKİ ARAZ - 368......62

Davacı Ömer HASAN tarafından davalılar Katibe FİDAN ve Mehmet Zeki ARAZ aleyhine İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/1344 Esas - 2021/591 Karar sayılı kararı ile müteveffanın kardeşleri olan davalılar adına çıkarılan Veraset İlamının İptali ile İzmir 11. Aile Mahkemesi 2020/507 Esas ve 2024/134 Karar sayılı kararında geçen tüm davacıların müteveffanın 1. Derece mirasçısı ve biyolojik çocuklarının olması sebebiyle çocukları adına Yeniden Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesine karar verilmesi talep etmesi nedeniyle açılan alacak davasında iş bugüne kadar tarafınıza çıkartılan tebligatlar tebliğ edilemediğinden ve mernis adresiniz boş olduğundan adresiniz meçhul sayılarak tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre, dava dilekçesinin tarafınıza son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve o günden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap vermeniz gerektiği, verilen sürede cevap vermemeniz ve usuli itirazları ileri sürmemeniz halinde dava dilekçesinde belirtilen unsurların tamamını reddetmiş sayılacağınız, ilk itirazlarda bulunmamanız halinde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuğa başvurabileceğiniz hususları dava dilekçesi ve ilk tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02163478